İzmit’te 5000 öğrenciye satranç öğretildi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın büyük önem verdiği satranç okulları sayesinde 5000’den fazla öğrencinin satranç öğrendiği açıklandı.

Belediyenin Spor Birimi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, halen 42 Evler, Belsa Plaza B/Blok 8.Kat, Yuvan Akarca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Yenişehir Mahallesi’ndeki Çocuk Hakları Okulunda satranç sınıflarımız bulunuyor. Uzman kişilerce öğrencilere ücretsiz olarak satranç öğretiliyor. Çocukların zeka gelişimine önemli katkısı olan satranç sınıflarından yararlanmak isteyenler Spor Birimimize kayıt yaptırabilirler” dediler.