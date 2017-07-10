Yaklaşık maliyeti 395 bin 459 lira olan ihaleye 2 firma katıldı. Dekoratif led aydınlatma malzemesi alımı ihalesine katılan MK Aydınlatma firması 249 bin 349 lira, Haköz Mühendislik firması da 238 bin 589 lira teklif verdi. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.
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İzmit’te aydınlatma ihalesi
İzmit Belediyesi tarafından şehrin bazı bölgelerindeki dekoratif aydınlatmaların tamir ve bakımında kullanılacak malzemelerin alımı için ihale yapıldı
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