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İzmit’te bisiklet park yerlerinin sayısı artıyor

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İzmit’te bisiklet park yerlerinin sayısı artıyor
İzmit Belediyesi ilçe genelindeki 176 farklı noktada bisiklet park yerinin olduğunu belirtti.

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki bisiklet yolları ve bisiklet durak yerlerinin sayısını her geçen gün arttırıyor. İzmit’te bisiklet kullanımının her geçen gün arttığına dikkat çeken yetkililer, "Artık bir çok insan işine, alış verişe bisiklet ile gidip geliyor. Sağlık için son derece yararlı olan bisiklet kullanımını daha da artırmak için çalışıyoruz. Şehrin merkezi yerlerine, cami önlerine, okul bahçelerine, alış veriş merkezlerine, kamu kurum ve kuruluşların önlerine bisiklet park yerleri yapıyoruz. Bisikletiyle alış verişe çıkan, camiye giden, okula işe gidenler, bisikletlerini güvenli olan bu duraklara bırakabiliyorlar. Şehrimizin halen 176 noktasında bisiklet park yeri bulunuyor. Her bir durağa 12’ye kadar bisiklet park edilebiliyor” dediler.

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