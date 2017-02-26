İzmit’te bu kadar oteli ne yapacaksınız?

M.Tanzer Ünal

Eskiden…

“İzmit’te otel yok, bir Otel Asya ve bir Otel Altınnal’a mahkûm kaldık” diyorduk…

Bir otel furyası başladı, şimdi de önünü alamıyoruz.

Her taraf otel doldu.

Otel yapmak moda oldu.

Dört yıldızlı, beş yıldızlı otellerin artık sayısını bile unuttuk.

Bu yıl mevcutlara iki yeni beş yıldızlı otel daha katılacak.

İyi güzel de, oteller iş yapabiliyor mu?

Doluluk oranları ne?

Diğer birimleri çalışıyor mu, masrafını çıkarıyor mu?

Halleri nicedir?

Bu kesimden gelen haberler hiç de iç açıcı değil.

Bütün sektörler kötü, ama otellerin, turistik tesislerin durumları hepsinden daha kötü.

Yüzde 20-25 doluluk oranıyla bir otel döner mi?

Dört ve beş yıldızlı otellerde, iş yoğunluğu ne olursa olsun belirli sayıda personeli istihdam etmek zorundasın.

Eee, sonra?

Sürekli içeri, sürekli içeri!

Önceki gün duydum, çok üzüldüm…

Beş yıldızlı otellerimizin birinde, hafta içinde “icra takibi” işlemi başlatılmış.

Sahibi ve yöneticileri, debelenip duruyorlar.

Yazık günah değil mi?

Diyeceksiniz ki, “Yapmasaydı…”

Tamam da bunun bir planlaması yok mu?

İhtiyaç olmadığı halde neden hâlâ otel yapımına izin veriliyor?

Bu kadar otel ne yapacak, bir söyler misiniz?

İsraf, kaynak israfı!

Gidin bakın belli başlı Avrupa ülkelerine, her şey planlı.

İhtiyaç varsa, otel yapımına izin verirler…

İhtiyaç varsa, ancak o zaman benzin istasyonu açabilirsin…

Hatta hatta ihtiyaç varsa, bakkal dükkânı işletebilirsin…

Fırını da öyle, lokantası da…

Açınca da sıkıntı çekmez para kazanırsın.

Bizde planlama yok.

Ne ticarette planlama var, ne sanayide, ne de tarımda.

Bütün işlerimiz, “saldım çayıra, mevlam kayıra” hesabı!

El yordamıyla, düşe kalka yol almaya çalışıyoruz.

O oteldeki “icra takibi”ne çok üzüldüm, iş dünyasıyla ilgili genel duygularımı yazdım.

Bu böyle gitmez, yazık günah!

Otobüs terminali esnafı dertli

Önceki gün, İzmit Otobüs Terminali esnafından, yıllardır tanıdığım bir okurum aradı.

*”Derdimiz var” dedi…

*”Esnafı insan yerine koymuyorlar” dedi…

*”Şimdiye kadar hiçbir sorunumuzu çözmediler” dedi…

*”Belediye başkanları, İbrahim Karaosmanoğlu ve Nevzat Doğan, bir kez olsun ziyaret edip halimizi hatırımızı sormadı” dedi…

*”Esnaf bitti, serumla yaşıyoruz” dedi…

*”25 milyar doları Suriyelilere harcayacaklarına esnafa destek çıksalardı” dedi…

O söyledi, ben not aldım.

İlgilenmeye niyeti olanlara duyurulur.

Bir de başımıza “HÖH” çıktı

Yaa işte böyle!

Durun bakalım daha neler göreceğiz.

Bu kadar karmaşa içinde bir de başımıza “HÖH” çıktı.

Ne demek “HÖH”?

Halk Özel Harekât…

İstanbul’da (belki kentimizde de vardır bilmiyorum) üzerinde “HALK ÖZEL HAREKÂT” yazan, Osmanlı amblemli ve Türk Bayraklı araçlar dolaşıyormuş.

Bu konuyu CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal TBMM gündemine taşıdı, o zaman öğrendik.

Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “HÖH”ü sordu.

*Bu araçlar resmi birimlere mi bağlıdır?

*Resmi birimlere bağlıysa, araçların görevleri ve bu araçları kullananların sıfatları nedir?

*Eğer araçlar resmi birimlere bağlı değilse, bu araçları kullanan şahıslar tespit edilmiş midir? Haklarında ne gibi işlem yapılmıştır?

Bakan Bey’in soruları nasıl cevaplayacağını bilmiyorum, ama doğrusu ben de merak ediyorum, ülkemizde “HÖH” diye bizim bilmediğimiz yeni bir “güç” mü kuruldu?

Büyükşehir, şu raporu bir açıklasa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok ketum!

Sürekli “Halk için hizmet üretiyorum” diyor, ama geliştirdiği projelerin, üreteceği hizmetlerin ayrıntılarını halka açıklamıyor.

Şu yeni çöp fabrikası konusu…

Güya…

Üç üniversite çöp fabrikası konusunda rapor hazırlamış, çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmasında bir sakınca görmemiş.

Güya…

Yeni çöp fabrikası ile ilgili seçilen teknoloji, çevre kirliliği yönünden hiçbir risk taşımıyormuş.

Güya…

Yeni yapılacak çöp fabrikasının denetimi öyle sıkı tutulacakmış ki, çevreyi kirletmesi söz konusu olmayacakmış.

İyi tamam da, madem öyle…

*Rapor hazırlayan üniversitelerin isimleri ne, hazırladıkları rapor nerede?

*Seçilen teknolojinin detayları nasıl?

*Fabrikayı kim denetleyecek? Belediye mi, bağımsız kurumlar mı?

Kamuoyu bu soruların cevaplarını bekliyor.

Belediyelere bunları yapmak yasak

16 Nisan’da referandum var ya…

Siyasilerin halka şirin görünme günleri başladı ya…

Anladığım kadarıyla, belediyeler de kendilerine göre bazı kararlar almışlar.

Şöyle…

*Kaçak yapıları yıkma kararları geciktirilecek.

*Yıkım kararı alınan yapıların yıkılması sonraya bırakılacak, yıkılsa bile haber kamuoyuyla paylaşılmayacak.

*Zabıta, esnafa ceza uygulamayacak.

*Vatandaştan gelen taleplere “evet” denemiyorsa, “hayır” da denmeyecek, karar geciktirilecek.

*Hiçbir belediye görevlisi, vatandaşın canını sıkacak davranışlarda bulunmayacak.

Bütün bunlar yazılı değil, ama uygulamaların çerçevesi böyle!

Bunları da referandum kıyağına ekleyin!