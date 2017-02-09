İzmit’te çevre eğitimleri sürüyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen çevre eğitimlerine en son 335 öğrenci katıldı.

İzmit Belediyesi’nin okullardaki çevre eğitimleri devam ediyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencilerinin de destek verdiği eğitimler Akşemsettin, Saraybahçe ve Mehmet Akif İlkokullarında da verildi. Okullara gidilerek verilen ve 335 öğrencinin katıldığı eğitimlerde, geri dönüşüm, çevre ve doğa sevgisi gibi konular anlatıldı. Geri dönüşümün öneminin anlatıldığı eğitimlerin çok yararlı geçtiği kaydedildi.