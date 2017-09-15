  • BIST 108.216
  • Altın 146,049
  • Dolar 3,4273
  • Euro 4,1065
  • Kocaeli : 28 °C
  • İstanbul : 31 °C
  • Sakarya : 28 °C

İzmit’te deprem!

»
İzmit’te deprem!
Merkez üssü İzmit olan hafif büyüklükte bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi’nde alınan bilgilere göre, saat 13:02’de merkez üssü Karadulbaki Köyü olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 1.7 olarak ölçüldü. Meydana gelen bu hafif büyüklükteki deprem hissedilmedi.  Kocaeli’de bundan önceki en son deprem 17 Temmuz günü Kartepe Ketenciler Köyü’nde meydana gelmiş, büyüklüğü ise 1.6 olarak ölçülmüştü.

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartepe’den vatandaşlara Geleneksel Türk Okçuluğu kursu15 Eylül 2017 Cuma 11:01
  • YÖK Başkanı ve Rektörlerden Sağlık Bakanına Ziyaret15 Eylül 2017 Cuma 10:42
  • Dr. Demirhan: "Tahlil sonuçları temiz"15 Eylül 2017 Cuma 09:51
  • Ayhan Zeytinoğlu’nu bir de benden dinleyin14 Eylül 2017 Perşembe 17:37
  • Topçular halkı, sarhoşlar yüzünden parka gidemiyor!14 Eylül 2017 Perşembe 17:33
  • Gölcük devlet hastanesinde süreç hızlanıyor14 Eylül 2017 Perşembe 16:38
  • Sirmen'den Vali Aksoy'a hayırlı olsun ziyareti14 Eylül 2017 Perşembe 16:30
  • Hyundai, başarılı öğrencilere burs verecek14 Eylül 2017 Perşembe 14:48
  • Hayırsever muhtardan anlamlı kampanya14 Eylül 2017 Perşembe 14:17
  • Tramvay seferleri artıyor14 Eylül 2017 Perşembe 14:12
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim