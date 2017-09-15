Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi’nde alınan bilgilere göre, saat 13:02’de merkez üssü Karadulbaki Köyü olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 1.7 olarak ölçüldü. Meydana gelen bu hafif büyüklükteki deprem hissedilmedi. Kocaeli’de bundan önceki en son deprem 17 Temmuz günü Kartepe Ketenciler Köyü’nde meydana gelmiş, büyüklüğü ise 1.6 olarak ölçülmüştü.
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İzmit’te deprem!
Merkez üssü İzmit olan hafif büyüklükte bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi’nde alınan bilgilere göre, saat 13:02’de merkez üssü Karadulbaki Köyü olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 1.7 olarak ölçüldü. Meydana gelen bu hafif büyüklükteki deprem hissedilmedi. Kocaeli’de bundan önceki en son deprem 17 Temmuz günü Kartepe Ketenciler Köyü’nde meydana gelmiş, büyüklüğü ise 1.6 olarak ölçülmüştü.
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