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İzmit’te depreme dayanıklı binalar yapılıyor

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İzmit’te depreme dayanıklı binalar yapılıyor
İzmit Belediyesi tarafından İzmit’te yıkılan riskli yapıların yerine depreme dayanıklı yeni yapılar yapılıyor

İzmit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, bir yıl içinde şehrin muhtelif yerlerinde çok sayıda riskli yapı yıkıldı. Yıkılan riski yapıların yerine İmar Kanununa, sağlıklı ve güvenli yaşama uygun binalar yapılması için belediyeye müracaatlarda bulunuldu. Yapılan başvuruları kanun ve yönetmeliklere göre inceleyen yetkililer, 170 adet yapıya gerekli ruhsatları vererek sağlıklı yapılar yapılması sağlandı. Yetkililer, riskli yapıların yerine yapılan binalara ruhsat verilmesinin yanı sıra yangın projelerinin de onayladığını söylediler. İzmit Belediyesi tarafından bir ay içinde 116 binaya iskan ruhsatı verildi. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, geçen bir ay içinde yerinde yapılan titiz incelemelerin sonucunda 116 adet binaya yapı kullanım izni verilirken, 37 adet de kat mülkiyetiyle kat irtifakı işlemi yapıldı. Yetkililer, ruhsat işlemlerinin yerinde ve detaylı incelemelerin sonucunda en kısa süre içinde yerine getirildiğini bildirdiler.

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