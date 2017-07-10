İzmit’te eğitimin "amiral gemisi" olmak istiyoruz

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun tanıtım programında konuşan Okul Müdürü Hüseyin Halıcı, “İzmit merkezde eğitimin amiral gemisi olmak istiyoruz” dedi

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun tanıtım programı Antikkapı Restoranda gerçekleştirildi. Programa Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Halıcı, Kocaeli İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KİHMED) Başkanı Sebahattin Yamak, İmam Hatip liseleri platformu başkanı Osman Ayvazoğlu, ve okul yöneticileri ile KİHMED üyeleri katıldı. Programda konuşan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okul Müdürü Hüseyin Halıcı, okullarının aynı zamanda fen ve sosyal bilimler proje okulu olduğunu vurguladı.

Sayılı okullardan birisi

Halıcı, “Bu özelliği ile okulumuz ülkemizde bulunan özel program proje uygulayan sayılı okullardan birisidir. Kocaeli’de ise kendi türünde erkek öğrencilerin kayıt yaptırabildiği proje okulu olma özelliği ile tekdir. Öncelikle bizler imam hatip lisesi adı altında fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin müfredatlarını uygulama hakkına sahip oluyoruz. Yani bizlere kayıt kaptıran öğrenciler ya fen lisesi müfredatını veya sosyal bilimler lisesi müfredatını okuyor. Bu alanlara ayrılma 9. Sınıfın sonunda yapılıyor” dedi.

Bakanlığa kadro teklifinde bulunabiliyoruz

Proje okulu hakkında bilgi veren Halıcı, “Okulumuzun en önemli özelliği seçkin bir öğretmen kadrosuyla çalışabilme olanağına sahip olmamızdır. İlimizde görev yapan öğretmenlerimiz arasından bilgisi ve tecrübesi ile özverili çalışmalar yapan, projeler yürüten arkadaşları araştırarak bu arkadaşlarımızı bakanlığımıza kadro teklifinde bulunarak direkt olarak okulumuza atanmaları sağlanmaktadır. Şu anda kadromuzda 20 öğretmenimiz var. Bu görevlendirmeler 4 yıllığına yapılıyor. 4 yılsonunda hedeflerin ne kadarına ulaşıldığına bakılır. Bu bizim en güçlü yanımız. Bu da kadronun dinamik bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır” dedi.

Sınıflarda en fazla 30 öğrenci

Halıcı, “Geçtiğimiz sene lise’de 102, ortaokulda da 102 öğrencimiz olmak üzere toplam 204 öğrencimiz vardı. Bu sene ise 90 liseye, 90’da ortaokula öğrenci alacağız. Çünkü bu sene sınıflarda en fazla 30 öğrenci olması yönünde karar alındı. Okulumuz bünyesinde imam hatip ortaokulu da bulunmaktadır. Bu kısma ise öğrencilerimizin 28 Temmuz 2017 tarihine kadar ön kayıtları alınmaktadır. Lise kısmına ise malumunuz olduğu üzere TEOG" sonuçlarına göre 14-24 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercih yapabileceklerdir” dedi.

200 öğrenci kapasiteli lüks pansiyon

Okullarında hazırlık sınıfı olmadığını belirten Halıcı, “Tercih kodumuz 78303’ dür. 24 derslikli okulumuzda spor salonu, 270 kişilik konferans salonu, 300 kişilik mescit, fizik, kimya, biyoloji ve fen laboratuarları mevcuttur. Biz Kocaeli için bir şans olduğumuzu düşünüyoruz. İzmit merkez’de eğitimin amiral gemisi olmak istiyoruz. Ayrıca okulumuz içerisinde Beytü’l - Hikme adını verdiğimiz özel olarak tefrişatı yapılmış bir odamız bulunmaktadır. Bunun yanında okulumuza 150 metre uzaklıkta 8 katlı ve 200 öğrenci kapasiteli son derece konforlu ve lüks bir pansiyonumuz mevcuttur. Burada öğrencilerimiz paralı veya parasız yatılı olarak barınabilmektedir” dedi.

Öğrencilerimizin hepsi pırıl pırıldır

Halıcı, “Gündüzlü öğrencilerimiz ise öğle yemeklerini burada yiyebilmektedirler. Sadaka taşı uygulaması olarak dekoratif bir kutu yaptık. Parası olmayan öğrencimiz ihtiyacı olan parayı alacak ve ne alacaksa onu alacak. Kantinde bir çalışanımız yok. Benim kantinim projesinde hiç açık vermedik. Bu çok önemlidir. Benim öğrencilerimin hepsi pırıl pırıldır. Bu şeyler ders başarılarından daha önemlidir” şeklinde konuştu.

Olumuz algılar var

Programda konuşan KİHMED başkanı Sebahattin Yamak, “Maalesef piyasada her taraf imam hatip oldu gibi olumsuz algılar var. Böyle bir şeyin olmadığını biliyorsunuzdur. İmam hatip liselerinin geçmiş dönemde orta kısmı kapatılmıştı. 2012’de yapılan düzenlemenin ardından imam hatiplerin ortaokulları açıldı. Her mahallede ortaokulu olması gerektiği düşüncemiz var. Eğitimin kalitesinin arttırılması yolunda çabalarımız sürüyor. Bunlardan biri de imam hatip proje okullarıdır. Okulumuz fen ve sosyal bilimler alanında da eğitim verecek” dedi. Nuri AKÇAHARMAN