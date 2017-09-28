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İzmit'te eylemcilere polis müdahalesi!

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İzmit'te eylemcilere polis müdahalesi!
İzmit'te, eğitim sistemini eleştiren bildiri dağıtmak isteyen Halkevleri üyesi bir gruba polis müdahale etti, 8 kişiyi gözaltına aldı

İzmit'te Yürüyüş Yolu'nda toplanan Halkevleri üyeleri, eğitim sistemini eleştiren bildiri dağıtmak amacıyla stant kurdu. Polis grubun izinsiz olduğu gerekçesiyle bildiri dağıtmasına izin vermeyerek, dağılmalarını isteyince tartışma çıktı, arbede yaşandı. Polis, Fethiye Caddesi'ne doğru kaçmaya çalışan gruptan, 1'i kadın, 8 kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı.

IZMIT'TE HALKEVLERI UYELERI EGITIM SISTEMINI ELESTIREN BILDIRI DAGITMAK ISTEYINCE POLIS IZINSIZ OLDUGU GEREKCESIYLE MUDAHALEDE BULUNDU. HALKEVLERI UYESI 8 KISI GOZALTINA ALINDI FOTOGRAF:ALISAN KOYUNCU-IZMIT-DHA

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