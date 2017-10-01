İzmit’te Eylül ayında doğanlara kutlama yapıldı

İzmit Belediyesi’nde toplu doğum günü kutlama etkinliği devam ediyor.

Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan ve Eylül ayı içinde doğan 135 personel hep birlikte doğum günlerini kutladılar. Belediyenin Biriz ekibince düzenlen Belsa 9. kattaki doğum günü etkinliğine Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut’ta katılarak çalışanların mutluluğuna ortak oldu. Başkan Vekili Bulut “İzmit Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Bu tür programlarla birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiriyoruz. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu yaşlar diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından hep birlikte pasta kesildi, doğum günü olan personele çeşitli hediyeler verildi.