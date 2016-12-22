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İzmit'te gökkuşağı keyfi
İzmit'te gökkuşağı keyfi
Bu sabah 08.30 saatlerinde İzmit semalarında ortaya çıkan gökkuşağı muhteşem bir görüntü ortaya çıkardı. İşe gitme saatinde yolda olan vatandaşlar güzel görüntünün seyrine daldı...
22 Aralık 2016 Perşembe 13:01
İzlenme: 132
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