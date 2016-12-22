  • BIST 77.544
  • Altın 127,816
  • Dolar 3,5156
  • Euro 3,6734
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 5 °C
» »

İzmit'te gökkuşağı keyfi

İzmit'te gökkuşağı keyfi
Bu sabah 08.30 saatlerinde İzmit semalarında ortaya çıkan gökkuşağı muhteşem bir görüntü ortaya çıkardı. İşe gitme saatinde yolda olan vatandaşlar güzel görüntünün seyrine daldı...
İzlenme: 132
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Halk "Cahil olun" dedi terfiyi kaptı!
Halk "Cahil olun" dedi terfiyi kaptı!
İzmitli şarkıcının tıklanma rekorları kıran klibi!
İzmitli şarkıcının tıklanma rekorları kıran klibi!
4 kişilik kamyonette balık istifi gibi öğrenci taşıdı
4 kişilik kamyonette balık istifi gibi öğrenci taşıdı
Bir pet şişeyle ev bile düzebilirsiniz
Bir pet şişeyle ev bile düzebilirsiniz
Sosis nasıl hazırlanıyor?
Sosis nasıl hazırlanıyor?
Sınıf ortamında türkü söyleyen çocuk sosyal medyayı salladı
Sınıf ortamında türkü söyleyen çocuk sosyal medyayı salladı
Son Eklenen Videolar
Hyundai'nin CEO'su İstiklal Marşı'mızı okudu
Hyundai'nin CEO'su İstiklal Marşı'mızı okudu
Dilovası'nda korkunç görüntü
Dilovası'nda korkunç görüntü
Matthew kasabası nedeniyle Haiti’de ölü sayısı 283’e yükseldi
Matthew kasabası nedeniyle Haiti’de ölü sayısı 283’e yükseldi
Başsavcının şoförü kazada öldü
Başsavcının şoförü kazada öldü
Sizce kağıt tahtayı kesebilir mi?
Sizce kağıt tahtayı kesebilir mi?
Doğru bilinen yanlışlarımız...
Doğru bilinen yanlışlarımız...
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim