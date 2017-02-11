İzmit'te internet üzerinden ruhsat alma dönemi

İzmit Belediyesi yeni bir uygulama başlatarak, işyeri ruhsat başvurularını internet üzerinden almaya başladı.

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, mükellefler, işyeri açma ve çalışma ruhsat başvurularını internet üzerinden yaparak zamandan tasarruf etmiş oluyor. Yetkililer, vatandaşların İzmit Belediyesi’nin resmi internet sitesine girerek işyeri ruhsat başvuru ikonundan başvurularını rahatlıkla yapabildiklerini belirterek, ”Her türlü teknolojiyi kullanan belediyemiz, bu uygulama ile vatandaşlarımıza zamandan tasarruf sağlamış oluyor” dediler.