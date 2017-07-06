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İzmit'te İrem Derici rüzgârı

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İzmit'te İrem Derici rüzgârı
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İrem Derici konserinde ünlü popçu popüler şarkılarıyla konsere katılanları coşturdu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarının 51. yılı yaz etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı İrem Derici konser verdi. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde düzenlenen ücretsiz konserde, sevilen sanatçı İrem Derici, Kocaelili sevenleriyle buluştu. Ünlü popçu konser programında en sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce Kocaeliliye seslendirdi.

 

HAYRANLARI FUARI DOLDURDU

Sevilen sanatçı, seslendirdiği şarkılar ile hayranlarını coştururken, izleyenler de cep telefonu ışıkları ile kendisine eşlik etti. Kocaeli Fuarında sahne alan ünlü popçu İrem Derici, konsere katılanlar muhteşem bir akşam yaşattı. Albümlerindeki şarkıları seslendiren Derici'ye Kocaeli Fuarı’nı dolduran hayranları da eşlik etti.

 

GÜVENLİK VE ZABITA’DAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Konsere gelen vatandaşlar konser alanına girmeden önce özel güvenlik elemanları tarafından detektörle arandıktan sonra alana alındı. Konser alanı çevresinde ve alanda Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik elemanları ve zabıta ekipleriyle, emniyet güçleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak konsere gelenlerin can ve mal güvenlikleri temin edildi.

 

ENGELLİLERE ÖZEL BÖLÜM

Binlerce Kocaeli’nin akınına uğrayan Kocaeli Fuarı’ndaki İrem Derici Konserinde, engelli vatandaşlar da unutulmadı. Sahne önüne ayrılan özel bölümde konseri ilgiyle izleyen engelli vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Sahneye en yakın konumda sevdikleri sanatçı İrem Dericiyi canlı performansıyla dinleme fırsatı bulan engelli vatandaşlar, konser boyunca cep telefonlarıyla çekim yaptı, sanatçının popüler şarkılarına eşlik etti.

 

FUAR CANLANDI

Ünlü şarkıcı Murat Boz konseriyle başlayan Kocaeli Fuarı 51. yılı yaz etkinlikleri bu hafta İrem Derici’yi konuk etti. Her hafta ünlü bir sanatçının konser vereceği Kocaeli Fuarı, yaz boyunca konserlerle dolup taşıyor. Çarşamba akşamları ünlü sanatçıların konserleri, Cuma akşamları da çocuklara yönelik programlarla bir cazibe merkezine dönen fuar, yaz akşamları etkinliklerle dolu.

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YAZ BOYU KONSER

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklerde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda sahne alacak. 22 Temmuz Cumartesi Göksel, 26 Temmuz Çarşamba Murat Kekilli, 02 Ağustos Çarşamba Hakan Altun, 09 Ağustos Çarşamba Resul Dindar, 23 Ağustos Çarşamba Koray Avcı, 30 Ağustos Çarşamba Demet Akalın Kocaeli Fuarı’nda ücretsiz konserler verecek.

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