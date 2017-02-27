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İzmit’te lise öğrencilerine vefa söyleşisi

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İzmit’te lise öğrencilerine vefa söyleşisi
İzmit Belediyesi tarafından liselerde genç vefa söyleşileri düzenleniyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen lise 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı Genç Vefa Söyleşileri başladı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Yahya Kaptan Mesleki Teknik Lisesi, Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe de Yıldırım Mesleki Teknik Anadolu lisesi öğrencileri katıldı. Yazar Aykut Ertuğrul’un moderatörlüğündeki etkinliğin konuşmacısının Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan Koordinatörü Yazar Zeki Bulduk olduğu kaydedildi. Bulduk, Afganistan bölge koordinatörü olarak Türklerin yaptığı faaliyetleri, Türkmen varlığını, Özbek Türkleri ile ilişkilerini ve Afgan halkının Türk insanına bakış açısını anlattı. TİKA Koordinatörü, Afgan halkının Türklere kurtarıcı gözüyle baktığını da söyledi. Etkinliğin öğrencilerin büyük ilgisini çektiği kaydedildi.

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