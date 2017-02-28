İzmit Belediyesi'nin 8 yıl önce başlattığı mahalle turları devam ediyor. Haftanın en az 2 günü gerçekleştirilen mahalle inceleme gezisi Hacıhasan’da da yapıldı. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin katıldığı inceleme gezisinde mahalle muhtarı Ömer Uzun da hazır bulundu. Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler, yaklaşık 4 saat boyunca Hacıhasan’da ayak basmadık yer bırakmadılar.
Cadde ve sokakların tek tek gezilip eksiklerin yerinde tespit edildiği inceleme gezisi sırasında vatandaşlarla da görüşen İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, ”Sokakta belediyecilik anlayışı içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hacıhasan, İzmit’in en eski mahallelerinden biri. Tarihi eserlerin oldukça yoğun olduğu bu mahallemize de diğer yerler de olduğu gibi en iyi hizmeti getirmenin çabası içindeyiz” dedi.
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İzmit’te mahalle inceleme gezisi
İzmit Belediyesi'nin 8 yıl önce başlattığı mahalle turları devam ediyor. Haftanın en az 2 günü gerçekleştirilen mahalle inceleme gezisi Hacıhasan’da da yapıldı. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin katıldığı inceleme gezisinde mahalle muhtarı Ömer Uzun da hazır bulundu. Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler, yaklaşık 4 saat boyunca Hacıhasan’da ayak basmadık yer bırakmadılar.
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