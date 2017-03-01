İzmit’te mahalle inceleme gezisi

İzmit Belediyesi mahalle inceleme gezilerine ara vermeden devam ediyor.

İzmit Belediyesi’nin mahalle turu Kadıköy Mahallesi'nde devam etti. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, belediye meclis üyesi Engin Uztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin katıldığı mahalle inceleme gezisinde muhtar İsmail Hakkı Yıldırım da yer aldı. Belediye Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler, cadde ve sokakları tek tek dolaştılar, vatandaşlarla sohbet edip onların istek ve şikayetlerini dinlediler.

İnceleme gezilerinin ardından konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut, ”Bütün mahallelerde olduğu gibi bu mahallemizde de önemli hizmetler yapıldı. Yeni parklar yapılırken, eskileri yenilendi, caminin ve okulun bütün eksikleri giderildi, İSU tarafından ciddi bir yatırım yapıldı, ilk mahalle konaklarından biri Kadıköy mahallemize yapıldı” dedi.