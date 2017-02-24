İzmit’te öğrencilere bisikletleri teslim edildi

İzmit genelinde 50 bine yakın bisiklet dağıtımı yapan İzmit Belediyesi, 29 Ekim Ortaokulu, 30 Ağustos Ortaokulu ve Ulusal Egemenlik Ortaokulu öğrencilerine de bisiklet sevincini yaşattı.

29 Ekim Ortaokulunda gerçekleştirilen dağıtımda 400 adet bisiklet öğrencilere teslim edildi. Bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mustafa Doğan, Erdinç Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, KASFK Başkanı Murat Aydın, okul müdürler, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

SADECE BİSİKLET DAĞITMIYORUZ

Bisiklet dağıtım töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Biz sadece bisiklet dağıtmakla kalmıyoruz, bisiklet kullanmayı bilmeyen çocuklarımıza bisiklet kullanmayı da öğretiyoruz. İzmit Belediyesi olarak okullarımıza elimizden geldiğince destek veriyoruz. Okullar bizim sorumluluğumuzda değil, ama okullarımızı önemsiyoruz. Çocuklarımızın en güzel şekilde eğitim alabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bisiklet dışında geçen sene başladığımız basketbol topu dağıtımlarını bu sene de devam edeceğiz ve 4. sınıf öğrencilerine 5 bin basket topu vereceğiz” dedi.

NE YAPSAK AZDIR

Başkan Doğan’ın ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Geleceğimiz olan yavrularımız için ne yaparsak azdır. Onların başarılı olması, vatanına, milletine hayırlı olması için hizmetlerimizi adeta seferber ettik. Çocuklarımız dünyaya gelemden annelere süt kampanyamızla onların sağlığını güvence altına alıyoruz, ilkokulla tanıştıkları ilk yıl onlara satranç takımları dağıtıyoruz, teknoloji çağından faydalansınlar diye 6. sınıf öğrencilerine tablet dağıtıyoruz, Kocaeli Bilim Merkezimiz ile bilim dünyasının kapılarını açıyoruz, lise ile üniversiteye giden yolculukta üniversite akademi ile hayat yolunda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Seçildiği günden itibaren bisikletin yaygınlaşması için olağanüstü gayret gösteren, bisikleti Türkiye’nin örnek aldığı bir proje haline getiren İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.