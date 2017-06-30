28 Haziran Mahallesi Melik Sokak'ta bulunan Ulubatlı Hasan Ortaokulu'nun bahçesine giren engelli Yusuf Kaymaz ile arkadaşları sohbet etmeye başladı. Bu sırada müdür, okul binasının arkasında bulunan gençleri fark etmeyip, bahçe kapısını kilitleyerek çıktı. Arkadaşları, demir kapının üzerinden atlayıp dışarı çıktı, ancak Yusuf Kaymaz içeride kaldı.Arkadaşlarının yardım isteği üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Yusuf Kaymaz'ı itfaiye merdiveniyle dışarı çıkardı. Sevinç ile korkuyu bir arada yaşayan Yusuf Kaymaz itfaiye erlerine tek tek teşekkür etti.
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İzmit'te okul bahçesinde mahsur kaldı
İzmit'te, arkadaşlarıyla sohbet ederken, müdürün kapısını kilitleyip çıktığı okulun bahçesinde mahsur kalan bedensel engelli 17 yaşındaki Yusuf Kaymaz, itfaiye tarafından dışarı çıkarıldı.
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