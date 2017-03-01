İzmit'te restorasyon çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki restorasyon çalışmalarına hız verdi.

İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından konak, cami, çeşme ve hamamın restorasyonu gerçekleştirildi. İzmit’in kontrolsüz sanayileşme ve buna bağlı olarak getirdiği yüksek göç nedeniyle çok sayıda tarihi değerin yok olduğunu söyleyen yetkililer, ”Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, kent dokusunu koruma ve kent kültürünü yaşatma bilincinin geliştirilmesini kendisine görev edinmiştir. Bu maksatla Tarih Koridoru Projesi’ni hazırlatarak kültürel mirasımızı tek tek koruyup, halkımızın kullanımına sunmak için çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar neticesinde şehrimizde çok sayıda tarihi eser restore edilerek yok olmaktan kurtarılmıştır" dediler.