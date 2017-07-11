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İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir gıda deposu alevlere teslim oldu. Yangın 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı
11 Temmuz 2017 Salı 11:30
İzlenme: 112
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