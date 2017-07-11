İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Mahalllesi'nde bulunan bir gıda firmasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat gece 02.30 sularında çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangına müdahale etmek amacıyla Kocaeli'nin tüm ilçelerinden çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Deponun bazı yerlerinde hala yanan bölümlerin olduğu öğrenildi. Korkutan yangından ölü ya da yaralı kimsenin olmadığı bilgisi edinilirken, bölgede elektrikler kesildi. Yangın sırasında depo içinde bulunan iş makineleri dışarı çıkartıldı. Nuri AKÇAHARMAN