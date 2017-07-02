İzmit’te satranç coşkusu

İzmit’te kurulan satranç okulları sayesinde 5000’den fazla öğrenci satranç öğrendi.

42 Evler, Belsa Plaza B/Blok 8.Kat, Yuvan Akarca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Yenişehir Mahallesi’ndeki Çocuk Hakları Okulunda satranç sınıflarında eğitimler devam ediyor. Uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz olarak verilen satranç derslerinde sınıfların dolması memnuniyet ile karşılanıyor. Çocukların zekâ gelişimine önemli katkısı olan satranç sınıflarından yararlanmak isteyenler İzmit Belediyesi Spor Birimi’ne kayıt yaptırabilir.