İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri simitçi tezgahlarını yeniledi. Bir süre önce kestane tezgahlarının yenilendiğini söyleyen Zabıta yetkilileri, ”Kent estetiğine büyük önem veriyoruz. Bunun için de özellikle sürekli halkın gözü önünde bulunan satış yerlerinin şehrimize uygun olması gerektiğini düşünüyoruz. İzmit’teki eskiyen bütün simit tezgahları yenilenerek tek tip ve tek renk oldu” dediler.
- BIST 89.934
- Altın 148,039
- Dolar 3,7126
- Euro 3,9034
- Kocaeli : 7 °C
- İstanbul : 10 °C
- Sakarya : 7 °C
- DER-MEK’te gitar çalmanın inceliklerini öğreniyorlar
- İzmit’te simitçi tezgahları yenilendi
- KOÜ'lü akademisyen Vali Ata ile buluştu
- İzmit’te depreme dayanıklı binalar yapılıyor
- Harbişli U19 kızlar Türkiye şampiyonluğuna koşuyor
- Samed’in büyük başarısı
- Yavuz Selim hız kesmeyecek
- Emin Karaboğa Oger Maratonu’na hazır
- İcra mahkemeleri yeni yerine Haziran'da geçiyor
- Körfez’deki TIR çilesi büyüyor!
- Kahraman başkan, kurtardığı dalgıç ile buluştu
- Pizza hırsızı çaldığı paralarla selfie bile çekti!
- Adliye önündeki tramvay mezbeleliği
- MHP’li Ünlü, Doğan’ı ağırladı
- 5 ilçede elektrikler kesilecek
İzmit’te simitçi tezgahları yenilendi
Kent estetiğine büyük önem veren İzmit Zabıtası, kestane tezgahlarından sonra simitçi tezgahlarını da yeniledi
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İzmit’te simitçi tezgahları yenilendiKent estetiğine büyük önem veren İzmit Zabıtası, kestane tezgahlarından sonra simitçi tezgahlarını da yeniledi
KOÜ'lü akademisyen Vali Ata ile buluştuKocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmi Özdemir, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti
İzmit’te depreme dayanıklı binalar yapılıyorİzmit Belediyesi tarafından İzmit’te yıkılan riskli yapıların yerine depreme dayanıklı yeni yapılar yapılıyor
İcra mahkemeleri yeni yerine Haziran'da geçiyorKocaeli Adalet Sarayı içerisinde bulunan icra mahkemelerinin haziran ayında Kadıköy Mahallesi’ndeki 6 katlı kapalı otoparkta kurulacak olan yeni yerine taşınması bekleniyor
Körfez’deki TIR çilesi büyüyor!Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’ne giriş yapmak için sıra bekleyen TIR’lar Körfez’in en işlek yeri olan Mehmet Akif Ersoy Caddesini adeta istila ettiler
SİNEMALAR
- Oscar'lık film bu hafta vizyona giriyorİzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlığınızı ortaya koyan tırnaklarınızdaki 10 durumTırnaklar, estetik alanına en sık giren bölüm ve sadece ABD`de yıllık tırnak cilası için harcanan miktar 768 milyon ABD doları (1) oysa tırnaklar parlak renkler ile bir sanat platformundan çok daha fazlasıdır
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- 10 hayranlık uyandıran 'ada' otel
- WhatsApp'tan çok konuşulacak yeni özellik
- 5 TL ile 15 il gezdi
- Oscar'lar sahiplerini buldu!
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim