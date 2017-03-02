İzmit’te simitçi tezgahları yenilendi

Kent estetiğine büyük önem veren İzmit Zabıtası, kestane tezgahlarından sonra simitçi tezgahlarını da yeniledi

İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri simitçi tezgahlarını yeniledi. Bir süre önce kestane tezgahlarının yenilendiğini söyleyen Zabıta yetkilileri, ”Kent estetiğine büyük önem veriyoruz. Bunun için de özellikle sürekli halkın gözü önünde bulunan satış yerlerinin şehrimize uygun olması gerektiğini düşünüyoruz. İzmit’teki eskiyen bütün simit tezgahları yenilenerek tek tip ve tek renk oldu” dediler.