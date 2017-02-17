İzmit’te sokak kütüphanelerine zarar veriliyor

İzmit Belediyesi tarafından okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla kurulan sokak kütüphanelerine sık sık zarar veriliyor.

Yürüyüş Yolu’nun Ulugazi İlkokulu ile Vakıflar Bankası karşısında bulunan sokak kütüphanelerinin sık sık camları, rafları ve kapısının kırıldığını söyleyen yetkililer, ”Okuma bilincini arttırmak ve insanları okumaya teşvik etmek amacıyla kurulan kütüphanelere sık sık zarar veriliyor. Şimdiye kadar bu durumla sık sık karşılaştık. Milletin ödediği vergilerle yapılan bu güzel hizmeti baltalamak isteyenlerin bulunabilmesi için emniyete başvurduk. Kütüphanelere zarar vermeyi adet haline getirenleri gören duyarlı vatandaşların da yardımını bekliyoruz” dediler.