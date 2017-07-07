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İzmit'te şölen havası... Helvalar Bulut'tan...

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İzmit'te şölen havası... Helvalar Bulut'tan...
17. Geleneksel Helva Şöleni İzmit'te başladı

17. Geleneksel Helva Şöleni bugün Merkez Bankası önünden kortej eşliğinde yürüyüşü ile başladı. Yarın ise (Cumartesi) Seka Kampı’nda gün boyu etkinlikler ve helva dağıtımı yapılacak. 9 Temmuz Pazar günü ise saat 20.00’de Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda şölen olacak.

 

HELVALAR BULUT'TAN

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut'un katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Korteje vatandaşların ilgisi oldukça yoğundu. Kortej sonunda İbrahim Bulut kendi elleriyle vatandaşlara helva dağıttı. Daha sonra ise halk oyunları ile eğlenceli dakikalar geçirildi. Hatice ŞENTÜRK

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