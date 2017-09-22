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İzmit'te zincirleme kaza: 3 yaralı

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İzmit'te zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmit'te arıza yapıp yol kenarında duran otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kazada, 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında, D-100 Karayolu Şirintepe mevkinde meydana geldi. Arıza yaptıktan sonra sürücüsünün yol kenarına çektiği otomobile, arkadan gelen bir araç çarptı. Aynı yöne giden 4 araç ta kazaya karıştı. 6 aracın karıştığı kazada, 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunun İzmit istikameti, araçların yol kenarına çekilmesinin ardından yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. 

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