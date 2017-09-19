İzmit'teki organizasyonlar sorunsuz devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonlarda en ufak sorun olmasına izin verilmiyor.

Özellikle geçtiğimiz hafta sonu yapılan Tarımsal Ürünler Festivali, Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri, Vadi İzmit temel atma ile Gölkay’daki Wakeboard Türkiye Şampiyonası etkinliklerinde sorun olmaması için Ulaşım Müdürlüğü’ne bağlı tören ekibi adeta seferber oldu. Yetkililer iki günde gerçekleşen 4 önemli etkinlikte gerek ses ve ışık düzeni, gerekse vatandaşların etkinlikleri rahat bir şekilde takip edebilmeleri için tribün kurma hizmetlerini sorunsuz şekilde yaptıklarını söyledi.