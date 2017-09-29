İzniklilerde görev dağılımı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile yeni yönetimin belirlendiği Gölcük İznikliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nde Hasan Basri Başbay başkanlığındaki yönetim kurulu ilk toplantısı yapıldı

Gerçekleşen toplantıda dernek yönetimindeki görev dağılımı da kamuoyu ile paylaşıldı. İZNİK’İ TANITACAKLAR Görev dağılımının ardından açıklamalarda bulunan dernek başkanı Başbay, “Bundan sonra yapacağımız çalışmalarla İznik’i Gölcük’te daha iyi tanıtmak için çalışacağız. Yönetimde görev alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi. GÖREV DAĞILIMI Hasan Basri BAŞBAY (Başkan) Ömer DURSUN (2. Başkan) Murat CAN (Muhasip) Erkan DURSUN (Sekreter) Ümran CEYHAN (Kadın Kolları Başkanı) Kadir ÖZDEMİR (Gençlik Kolları Başkanı)