İzniklilerde görev dağılımı yapıldı

Gerçekleşen toplantıda dernek yönetimindeki görev dağılımı da kamuoyu ile paylaşıldı.
İZNİK’İ TANITACAKLAR
Görev dağılımının ardından açıklamalarda bulunan dernek başkanı Başbay, “Bundan sonra yapacağımız çalışmalarla İznik’i Gölcük’te daha iyi tanıtmak için çalışacağız. Yönetimde görev alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.
GÖREV DAĞILIMI
Hasan Basri BAŞBAY (Başkan)
Ömer DURSUN (2. Başkan)
Murat CAN (Muhasip)
Erkan DURSUN (Sekreter)
Ümran CEYHAN (Kadın Kolları Başkanı)
Kadir ÖZDEMİR (Gençlik Kolları Başkanı)