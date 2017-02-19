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Japon deprem uzmanı uyardı: Deprem az ölüm çok!

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Japon deprem uzmanı uyardı: Deprem az ölüm çok!
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki binaların yüzde 68'inin kaçak olduğunu belirterek, "Türkiye'de deprem büyüklüğü ve sayısı az ama ölü sayısına bakınca daha fazla" dedi.

Tuzla Rotary Kulübü'nün Kocael'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Hegsagone Hotel'de düzenlediği Türk-Japon Dostluk Gecesi'ne, deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı. Yoshinori Moriwaki depremle ilgili slayt gösterisi eşliğinde açıklamada bulanarak, soruları cevaplandırdı. Yoshinori Moriwaki, Türkiye ve Japonya'da her zaman deprem olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Onun için biz hazır olmalıyız. Küçük bir deprem oldu diye sadece merak etmeyelim. Her zaman hazır olmak lazım. Bu çok önemli. Bu nedenle ben Türkiye'de deprem olan birçok ili gezdim. 'Neyi nasıl yapmalıyız' diye gittim ve inceledim. Geçen sene Japonya'da 9.0 büyüklüğünde oldu. Yani siz Japonya'dan daha şanslısınız. Deprem olduğu zaman fazla büyük olmuyor. Ama yine de 7.4 büyüklüğünde olabiliyor. Yani 1999 depremi gibi."

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'İNSANI DA EĞİTMEK LAZIM'

Moriwaki, 1998 yılından sonra yapılan binalarda çok fazla sıkıntı olmadığını kaydederek şunlmarı söyledi:

"1998 yılında yönetmelikte değişiklik oldu. Ondan sonra yapılan binalar için çok sıkıntı yok diye söyleyebilirim. Türkiye'nin yüzde 68'i kaçak bina. Yani proje ve inşaat da kontrolsüz anlamına geliyor. Bu nedenle sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Aslında Türkiye'de deprem büyüklüğü ve sayısı az ama, ölü sayısına bakınca daha fazla. Bunun için ne yapmalıyız? Doğru düzgün inşaat yapmak lazım. Biz Japonya'da çocuklara eğitim veriyoruz. Sık sık tatbikat yapıyoruz. Deprem olunca ne yapmak lazım diye. Japonya'nın her çocuğu bunu biliyor. Hem inşaatı iyi yapmak lazım, hem de insanı o an ne yapmak konusunda eğitip öğretmek lazım. Bu iki noktadan gitmek lazım." Gece sonunda Tuzla Rotary Kulübü Başkanı Canan Aksoy, Yoshinori Moriwaki'ye plaket verdi.

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