  • BIST 102.718
  • Altın 141,368
  • Dolar 3,6272
  • Euro 4,1359
  • Kocaeli : 27 °C
  • İstanbul : 29 °C
  • Sakarya : 27 °C

‘Jazz’ yapacağım

»
‘Jazz’ yapacağım
İzmit Belediyespor’un yeni Amerikalı basketbolcusu Jazz Covington, sosyal medya hesabı üzerinden Spor Müdürümüz Hakan Yağcıoğlu aracılığıyla tam kente selam gönderdi

Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen sayı kraliçesi Jazz, “Jazz yapacağım ve herkes tribünde mest olacak” dedi. Şimdiden herkese çok teşekkür eden Jazz, lig maçlarını pile çektiğini söyledi. Hakan YAĞCIOĞLU

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karatecilerimiz ambargo koydu11 Temmuz 2017 Salı 16:04
  • Kefken’de futbol bir başka güzel11 Temmuz 2017 Salı 16:04
  • Spora saha desteği11 Temmuz 2017 Salı 16:04
  • Ömer Çalık bilmecesi11 Temmuz 2017 Salı 16:01
  • Murat Şenol Kullar’da!11 Temmuz 2017 Salı 16:01
  • İzmitli Karaduman, İzmir Tire’de!11 Temmuz 2017 Salı 16:01
  • ‘Jazz’ yapacağım11 Temmuz 2017 Salı 16:01
  • KASKF ve Aydın’ın vefası11 Temmuz 2017 Salı 16:00
  • Emekçiler iş başında!11 Temmuz 2017 Salı 14:18
  • Kocaelispor, sezonun ilk antrenmanına çıktı11 Temmuz 2017 Salı 13:53
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim