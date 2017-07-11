İzmit Belediyespor’un yeni Amerikalı basketbolcusu Jazz Covington, sosyal medya hesabı üzerinden Spor Müdürümüz Hakan Yağcıoğlu aracılığıyla tam kente selam gönderdi

Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen sayı kraliçesi Jazz, “Jazz yapacağım ve herkes tribünde mest olacak” dedi. Şimdiden herkese çok teşekkür eden Jazz, lig maçlarını pile çektiğini söyledi. Hakan YAĞCIOĞLU