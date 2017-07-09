Jimnastik ailesine bebek geldi!

İlimizin ilk ve en başarılı cimnastik kulüplerinden biri olan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü yönetimi, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde doğum yapan kulübün bale ve cimnastik antrenörü Yasemin Seyhan Akpınar’a, ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarete Kulüp Başkanı Tolga Havuç, koordinatör Habibe Karacan ve kulübün başarılı antrenörleri; Sertap Özaydın, Hayrettin Şen, Sennur Utku, Yağmur Tüter, Semih Türkyılmaz katıldı.