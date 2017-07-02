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Joya Pilates hizmet vermeye başladı

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Joya Pilates hizmet vermeye başladı
İlimtepe Futbol Kulübü’nün yeni transferlerinden kaleci Sarp Umut Ersoy, Joya Pilates Spor Salonu’nu faaliyete geçirdi.

Kısa bir süre önce açılan Sarp’a nişanlısı Dilay Hamşioğlu eşlik ediyor. Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:134 Yarımca – Körfez adresinde yer alan Joya Pilates’te reformer (Aletli Pilates), Mat Pilates ve Zumba dersleri veriliyor.

 

İKİSİ DE İŞİNDE UZMAN

Sarp ve nişanlısı Dilay, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim hayatına devam ediyor. İki eğitmen de pilates ile ilgili gerekli sertifika eğitimlerini başarı ile tamamladı. Spor yapmak, formda kalmak ve kilo vermek isteyenler için ideal bir yer alan Joya Pilates ile ilgili konuşan genç kaleci “Joya Pilates’i açarken ailemin maddi ve manevi destekleri çok oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Herkesi mekanımıza bekliyoruz” dedi. 

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