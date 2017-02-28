Judocularımız göz kamaştırdı

Katıldıkları turnuvalarda adeta fırtına gibi eserek adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Şubesi, Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final Müsabakalarında da başarılı performanslarıyla göz doldurdu

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocuları yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda 5 madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final Müsabakaları 24-26 Şubat 2017 tarihleri arasında Kocaeli ili Gebze ilçesinde yapıldı. Yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un judocuları başarılı performanslarıyla sporseverleri adeta büyüledi. Müsabakalarda 5 madalya kazanan yeşil-beyazlı judocuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, “Katıldıkları turnuvalarda kulübümüzü başarıyla temsil eden judo şubemiz, Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final Müsabakalarında da adeta parıldadı. Müsabakalarda başarılı olarak 17-19 Mart tarihleri arasında Ordu ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finallerinde kulübümüzü ve ilimizi temsil etmeye hak kazanan sporcularımızı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına tebrik ediyorum” dedi.