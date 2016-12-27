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Judocularımız madalyayla döndü

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Judocularımız madalyayla döndü
Gölcük Belediyespor Judocuları 15 Temmuz Şehitleri Anısına düzenlenen turnuvadan başarıyla döndü.

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına İller arası Judo turnuvası düzenlendi. 24-25 Aralık 2016 Tarihlerinde Sakarya’da yapılan turnuvaya çevre illerden çok sayıda sporcu katıldı.Bu kapsamda 12 İlin katıldığı turnuvaya Gölcük Belediyespor Kulübü Antrenörü Mustafa Keskin nezaretinde 13 sporcuyla katıldı. 15 Temmuz Şehitleri Anısına düzenlenen turnuvada başarılı maçlar çıkaran ve güzel bir mücadele örneği gösteren Gölcük Belediyespor Judo takımı başarılarına bir yenisini daha ekleyerek böylesine anlamlı bir turnuvada da boy göstermenin haklı gururunu yaşadı.

 

Derece Yapan Sporcular:

-Nisanur Hacıefendioğlu                -32 KG 3.

-Aleyna Keskin                            -48 KG 5.

-Atilla Dinç                                   -60 KG 5.

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