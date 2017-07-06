Junior Kadir, İzmir’den şampiyon döndü

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Pist Şampiyonası'nın 2'nci ayak yarışları İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde yapıldı.

64 sporcunun, gölgede 40 dereciyi bulan sıcakta dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada Yamaha 125 SP kategorisinde yarışan İzmitli sporcu Kadir Erbay Türkiye şampiyonu oldu.

ERBAY AİLESİNDEN TEŞEKKÜR

TMFGP 1000 sınıfında Burak Albayrak (Honda) birinci olurken TMFGP 600 sınıfında ise Ali Efe Yeğin (Yamaha) kürsünün ilk sırasına çıktı. Diğer sınıflarda ilk sırayı şu pilotlar elde etti. 600 cc (A) Faruk Işıkkent: (Suzuki), 1000 cc (A): Murat Düvenci (Kawasaki), 1000cc (B): Harun Akgün (BMW), 600cc (B): Ali Efe Yeğin (Yamaha), 600cc (C): Murat Volkan Yıldırım (Yamaha), 1000cc (C): Kenan Sabun (Kawasaki), Bayanlar Kupası: Ayşe Aydoğan (Yamaha). Erbay ailesi bu yarışta maddi manevi desteklerini esirgemeyen, 45 derece sıcağa rağmen İzmir’de kendilerine eşlik eden Yollas Bridgestone-Lassa bayiine ve firma Sahibi Cemal Yılmaz’a teşekkür etti.