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K.Birlikspor Of deme oh de!

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K.Birlikspor Of deme oh de!
2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor, son sıradaki Ofspor ile karşılaşacak.

46 puanlı lider Erzurumspor, 44 puanla 2. sıradaki İstanbulspor’a konuk olacak. Rakiplerinin puan veya puanlar kaybedeceği haftada Birlikspor’un elde edeceği galibiyet, üstündeki rakipleriyle makası iyice daraltması anlamına geliyor. Burak Keskin, Gökhan Meral, Mehmet Gürkan Öztürk, Uğur Daşdemir ve Uğur Işıkal sarı kart sınırında bulunduğu Kocaeli Birlikspor’da kaleci Fatih Öztürk ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak.

 

2. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR                                            O    G    B  M     A     Y    P

1

BB Erzurumspor

23

13

7

3

44

20

46

2

İstanbulspor

22

14

2

6

29

14

44

3

Keçiörengücü

23

12

5

6

41

30

41

4

Amed Sportif

23

12

5

6

34

24

41

5

KOCAELİ BİRLİKSPOR

23

12

5

6

26

20

41

6

Sivas Belediyespor

23

10

7

6

30

23

37

7

Zonguldak Kömürspor

23

8

8

7

31

26

32

8

Pendikspor

23

9

5

9

24

25

32

9

Bucaspor

23

10

4

9

29

33

31

10

Nazilli Belediyespor

23

8

6

9

23

30

30

11

Fethiyespor

23

7

7

9

24

28

28

12

Konya Anadolu Selçukspor

23

8

3

12

19

29

27

13

Kahramanmaraşspor

23

6

8

9

23

29

26

14

Fatih Karagümrük

23

6

6

11

22

28

24

15

Anadolu Üsküdar 1908

23

5

9

9

19

27

24

16

Büyükçekmece Tepecikspor

23

6

5

12

23

34

23

17

Hacettepe Spor

22

5

7

10

21

23

22

18

Ofspor

23

4

3

16

19

38

15

 

YARININ PROGRAMI

13:00

 

Sivas Belediyespor

Bucaspor

13:00

 

Amed Sportif

Anadolu Üsküdar 1908

13:00

 

Kahramanmaraşspor

Keçiörengücü

13:30

 

Konya Anadolu Selçukspor

Zonguldak Kömürspor

13:30

 

Hacettepe Spor

Fethiyespor

13:30

 

İstanbulspor

BB Erzurumspor

13:30

 

Kocaeli Birlikspor

Ofspor

13:30

 

Nazilli Belediyespor

Büyükçekmece Tepecikspor

13:30

 

Pendikspor

Fatih Karagümrük

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