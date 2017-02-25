K.Birlikspor Of deme oh de!

46 puanlı lider Erzurumspor, 44 puanla 2. sıradaki İstanbulspor’a konuk olacak. Rakiplerinin puan veya puanlar kaybedeceği haftada Birlikspor’un elde edeceği galibiyet, üstündeki rakipleriyle makası iyice daraltması anlamına geliyor. Burak Keskin, Gökhan Meral, Mehmet Gürkan Öztürk, Uğur Daşdemir ve Uğur Işıkal sarı kart sınırında bulunduğu Kocaeli Birlikspor’da kaleci Fatih Öztürk ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak.
2. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
BB Erzurumspor
23
13
7
3
44
20
46
2
İstanbulspor
22
14
2
6
29
14
44
3
Keçiörengücü
23
12
5
6
41
30
41
4
Amed Sportif
23
12
5
6
34
24
41
5
KOCAELİ BİRLİKSPOR
23
12
5
6
26
20
41
6
Sivas Belediyespor
23
10
7
6
30
23
37
7
Zonguldak Kömürspor
23
8
8
7
31
26
32
8
Pendikspor
23
9
5
9
24
25
32
9
Bucaspor
23
10
4
9
29
33
31
10
Nazilli Belediyespor
23
8
6
9
23
30
30
11
Fethiyespor
23
7
7
9
24
28
28
12
Konya Anadolu Selçukspor
23
8
3
12
19
29
27
13
Kahramanmaraşspor
23
6
8
9
23
29
26
14
Fatih Karagümrük
23
6
6
11
22
28
24
15
Anadolu Üsküdar 1908
23
5
9
9
19
27
24
16
Büyükçekmece Tepecikspor
23
6
5
12
23
34
23
17
Hacettepe Spor
22
5
7
10
21
23
22
18
Ofspor
23
4
3
16
19
38
15
YARININ PROGRAMI
13:00
Sivas Belediyespor
Bucaspor
13:00
Amed Sportif
Anadolu Üsküdar 1908
13:00
Kahramanmaraşspor
Keçiörengücü
13:30
Konya Anadolu Selçukspor
Zonguldak Kömürspor
13:30
Hacettepe Spor
Fethiyespor
13:30
İstanbulspor
BB Erzurumspor
13:30
Kocaeli Birlikspor
Ofspor
13:30
Nazilli Belediyespor
Büyükçekmece Tepecikspor
13:30
Pendikspor
Fatih Karagümrük