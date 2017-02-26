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Kablosuz şarj mı geliyor?

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Kablosuz şarj mı geliyor?
Apple’ın, iPhone 8 modelinde kullanmak için uygun bir kablosuz şarj teknolojisi geliştirdiği fısıldanıyor.

Cep telefonlarında kablosuz şarj yeni bir teknoloji değil. Daha önce farklı markalar da kablosuz şarj kitlerini piyasaya sürmüştü. Ne var ki kablosuz şarj standartları hayli değişkenlik gösteriyor ve bu teknoloji kullanıcının gündemine henüz oturmuş değil. Ancak bu durum yakında değişebilir, Samsung’un Galaxy S8 modelinde kablosuz şarj teknolojisine ciddi biçimde yer vereceğine dair haberler var. Tabii mobil cihaz sektörünün diğer dev ismi Apple’ın da boş durmadığını tahmin etmek zor değil.

 

IPHONE 8'DE BEKLENİYOR

Apple’ın bir dönüm noktası olarak gördüğü iPhone 8 modelinde kullanmak için uygun bir kablosuz şarj teknolojisi geliştirdiği fısıldanıyor. Şirketin bir süre önce Kablosuz Güç Konsorsiyomu’na (Wireless Power Consortium) üye olduğu biliniyor. Apple’ın piyasadaki farklı standartlardan birini benimsemek yerine, iPhone 8 tasarımına en uygun kablosuz şarj teknolojisini geliştirmek için çalıştığı iddia ediliyor. Şirketin bu iş için kendi içinde 5 farklı çalışma grubu oluşturduğu, bu ekiplerin her birinin farklı çözümler üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Kaynak: Technopat

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