Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bir dizi etkinlikle kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu yıl ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bir dizi etkinlikle kutlandı. İzmit Kaymakamlığı, Kocaeli Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikler Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk büstüne Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ve Deniz Ticaret Odası Temsilcisi Vedat Doğusel tarafından çelenk bırakıldı. Atatürk Heykeli’ne çelenk bırakıldıktan sonra program, deniz şehitlerini anma adına Marina sahilinden kaldırılan botlar ile denize çelenk bırakılması, römorkörlerin su gösterisi ve Körfez turunun ardından son buldu.

2007’de BAYRAMI DENİZCİLİK İLE BİRLEŞTİRİLDİ

Çelenk töreninin ardından konuşma yapan Deniz Ticaret Odası Temsilcisi Vedat Doğusel, 1 Temmuz 2007 yılında Kabotaj Bayramı’nın denizcilik ile birleştirildiğini ifade ederek, “Biz denizi sadece kabotaj olarak görürken diğer milletler denizden ticari gelir elde etmekte. Bugün Amerika, Kanada ve Çin gibi kendi tersanelerinde üretim yapıyor. Bizler eğitime başladığımız noktadan, aileden aldığımız kültürle hayatımızın içinde ne kadar deniz olursa bu bayramları o kadar iyi kutlayacağız” dedi.

GÜNÜMÜZDE DAHA İYİ ANLAŞILIYOR

Doğusel’in ardından kürsüye gelen Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, “1 Temmuz 1926 tarihinde, Cumhuriyet Türkiye’sinde çok önemli olan Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. Denizler, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Denizi ve denizlerini iyi kullanan ülkeler düğerlerine göre daha başarılıdırlar. Bunun farkında olan büyün Atatürk’ün direktifleriyle çıkarılan ve Kabotaj Kanunu’nun önemi, günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı. Selin BECER