Kaçak elektriğe kesin çözüm

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaçak elektiriğin önüne geçmek için elektrik sayaçları ev ve işyerlerinin dışına çıkartılıyor.

Doğu ve Güneydoğu illerinde Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için elektrik dağıtım şirketleri çareyi ev ve işyerlerindeki sayaçları ev ve işyerlerinin dışına çıkarmakta buldu. Kaçak elektrik kullanımını engellemek için ev ve işyerlerinin içerisinde bulunan elektrik sayaçları sökülerek, direk üzeri panolara yerleştirildi. Herhangi bir kaçak durumunun tespiti ya da fatura ödeme dönemini geçirdiklerinde elektrikleri uzaktan kesilecek.

ANİ BASKINLAR ARTACAK

Doğu ve Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımını önlemek için ani baskınlar yapılacak. Bölgede bazı vatandaşların çift hat çektiği, emlakçıların da "kaçak hatlı" söylemi ile ev pazarladıkları belirlendi.