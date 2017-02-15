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Kaçak içki baskını

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Kaçak içki baskını
Karasu' da, bandrolsüz ve kendi ürettiği sahte içkileri satmaya çalışan Ermenistan vatandaşı 56 yaşındaki Khanum V.'nin evine baskın düzenlenirken, 155 şişe içkiye el konuldu.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu'nun Küçükkarasu Mahallesi'nde Khanum V.'nin İstanbul'dan getirdiği kaçak ve sahte içkileri ilçede pazarladığını tespit edince evine baskın düzenledi. Aramada şüphelinin bandrolsüz ve evde ürettiği 155 şişe votka ile 30 paket kaçak sigara, 5 litre etil alkol ve sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan Khanum V. sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

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