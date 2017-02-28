Kaçak kesim yerine baskın

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün mahallelerdeki denetimleri devam ediyor

Bir ihbar üzerine Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi’nde bulunan bir kasaba ait kesim yerine baskın düzenlendi. Belediye ekiplerinin Tarım İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri baskında kesim yerinin ruhsatsız olduğu ve işletme kayıt belgesinin de bulunmadığı belirlendi. Söz konusu yer süresiz olarak mühürlenirken işletme sahibine de 7 bin 732 lira para cezası kesildi.