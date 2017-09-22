Kaçak teknede ölü sayısı 15'e yükseldi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Kefken açıklarında batan balıkçı teknesindeki göçmenlerden 15'inin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Arama faaliyetlerinde 40 göçmenin kurtarıldığı, 13-15 dolayında göçmene yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yapılan açıklama şöyle:

"22 Eylül 2017 tarihinde saat 01.35‘te, ticari bir gemi tarafından Kefken/Kocaeli 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasını müteakip Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye arama kurtarma maksatlı olarak bir Sahil Güvenlik uçağı ve iki Sahil Güvenlik botu sevk edilmiş bölgede bulunan ticari gemilerle arama kurtarma faaliyetlerine katılmak maksadıyla koordine kurulmuştur. Saat 05.03’te battığı bildirilen düzensiz göçmen teknesine yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, saat 05.25’te Sahil Güvenlik uçağı bölgeye intikal etmiş ve 2 adet SAR (Arama Kurtarma) kitini denize atmıştır. Bölgeye saat 05:38’te intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından denizden 23, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Helikopteri tarafından 1, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 40 kazazede ilk aşamada sağ olarak kurtarılmış, müteakiben 15 cansız beden denizden alınmıştır. Göçmen ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 13-15 düzensiz göçmenin aranması faaliyetlerine devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen; 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 helikopterli Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 uçak, 1 helikopter ve 2 karakol gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 kurtarma botu bölgeye intikalde olup; 5 ticari gemi arama kurtarma faaliyetlerine iştirak etmektedir."