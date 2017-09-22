  • BIST 103.716
  • Altın 145,507
  • Dolar 3,4930
  • Euro 4,1817
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 21 °C
  • Sakarya : 20 °C

Kaçak teknede ölü sayısı 15'e yükseldi

»
Kaçak teknede ölü sayısı 15'e yükseldi
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Kefken açıklarında batan balıkçı teknesindeki göçmenlerden 15'inin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Arama faaliyetlerinde 40 göçmenin kurtarıldığı, 13-15 dolayında göçmene yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yapılan açıklama şöyle:

"22 Eylül 2017 tarihinde saat 01.35‘te, ticari bir gemi tarafından Kefken/Kocaeli 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasını müteakip Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye arama kurtarma maksatlı olarak bir Sahil Güvenlik uçağı ve iki Sahil Güvenlik botu sevk edilmiş bölgede bulunan ticari gemilerle arama kurtarma faaliyetlerine katılmak maksadıyla koordine kurulmuştur. Saat 05.03’te battığı bildirilen düzensiz göçmen teknesine yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, saat 05.25’te Sahil Güvenlik uçağı bölgeye intikal etmiş ve 2 adet SAR (Arama Kurtarma) kitini denize atmıştır. Bölgeye saat 05:38’te intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından denizden 23, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Helikopteri tarafından 1, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 40 kazazede ilk aşamada sağ olarak kurtarılmış, müteakiben 15 cansız beden denizden alınmıştır. Göçmen ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 13-15 düzensiz göçmenin aranması faaliyetlerine devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen; 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 helikopterli Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 uçak, 1 helikopter ve 2 karakol gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 kurtarma botu bölgeye intikalde olup; 5 ticari gemi arama kurtarma faaliyetlerine iştirak etmektedir."

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz kuvvetleri batan tekne için harekete geçti22 Eylül 2017 Cuma 13:07
  • Kadınları teşhir ürününe benzeten müftüye soruşturma22 Eylül 2017 Cuma 12:54
  • Trafik kazasında iki araç hurdaya döndü22 Eylül 2017 Cuma 11:39
  • Yaşlı adam asansörde mahsur kaldı22 Eylül 2017 Cuma 10:33
  • Kefken açıklarında kaçak göçmen teknesi battı22 Eylül 2017 Cuma 09:58
  • İzmit'te zincirleme kaza: 3 yaralı22 Eylül 2017 Cuma 09:25
  • Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu22 Eylül 2017 Cuma 09:19
  • Kapıyı açmaya çalışırken akıma kapıldı22 Eylül 2017 Cuma 09:15
  • Silahla yaralama şüphelisi iki kardeş polise yakalandı21 Eylül 2017 Perşembe 14:55
  • 15 gündür kayıp21 Eylül 2017 Perşembe 12:51
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim