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Kaçan goller yaka silketti!

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Kaçan goller yaka silketti!
Gölcükspor Teknik Direktörü Ramiz Soydaş kaçan gollere yanıyor: Bir gol atabilsek!

3.Lig 2. Grup temsilcilerimizden Gölcükspor sezona kötü bir başlangıç yaparken, Teknik  Direktör Ramiz Soydaş da kaçan gollere inanamıyor

 

GOLCÜ KRİZİ YAŞIYORUZ…

Bugün deplasmanda oynanacak olan Kayseri Erciyesspor maçı öncesinde görüş belirten Soydaş “Hafta içindeki maçta kaçırdığımız gollere hala inanamıyorum. Farklı galip bitireceğimiz maçı iç sahada berabere tamamladık. Rakibimiz iyi takımdı ve onları ezdik. Ama yine de gol yapamadığımız için 2 puan daha yitirdik. Bunları telafi temeliyiz. Bunun için de gol atmalıyız” dedi.

 

DEVRE ARASINA KADAR ÇARE BULACAĞIZ…

Devre arası transfer dönemine kadar golcü sıkıntısını takım içerisinden gidermeye çalışacaklarını belirten Ramiz Soydaş “Bunun için planlarımızı geliştiriyoruz. Yönetim kurulumuzla el ele çözümler üretiyoruz. Erciyes ile Pazar günü (bugün) oynayacağımız maçta bir gol patlaması itiyorum. Ancak böyle kendimize geliriz. Futbolcularım iyi mücadele ediyor ve sayısız fırsat yakalıyor. Şimdi gol ama sırası geldi” dedi.

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