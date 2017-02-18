Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Kadın Demir’in cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı mezarlığında toprağa verildi.
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Kadın Demir vefat etti
Derince Sırrıpaşa Mahallesi Uygar Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum İsa Demir’in eşi Kadın Demir (86) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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Kadın Demir vefat ettiDerince Sırrıpaşa Mahallesi Uygar Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum İsa Demir’in eşi Kadın Demir (86) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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