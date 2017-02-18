Kadın Demir vefat etti

Derince Sırrıpaşa Mahallesi Uygar Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum İsa Demir’in eşi Kadın Demir (86) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Kadın Demir’in cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı mezarlığında toprağa verildi.