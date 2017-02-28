Kadın erkenci erkekler son dakikacı!

Seyahat Analisti Murat Ekinay'ın açıklamasına göre Enuygun.com üzerinden alınan biletlerde, kadınlar genellikle biletlerini daha erken satın alırken, erkekler son dakikayı bekliyor

Türkiye'nin en fazla tercih edilen uçak bileti satış sitelerinden olan Enuygun.com'un Seyahat Analisti Murat Ekinay, siteden alınan biletlerle ilgili bilgiler verdi. Ekinay'ın açıklamasına göre Enuygun.com üzerinden alınan biletlerde yurt içinde en fazla üç büyük şehre (İstanbul, Ankara ve İzmir), yurt dışında ise Düsseldorf, Bakü ve Amsterdam’a uçuluyor. Ekinay, bilet satışlarında kadınların genellikle biletlerini daha erken satın aldığını, erkeklerin ise son dakikayı beklediğini belirtti.

“1 TL’ye bile bilet bulundu”

Ekinay açıklamasında uçakla seyahat edenler için en önemli konulardan birinin de, zamanlama olduğunu belirtti. Daha uygun fiyatlara bilet bulmak için genellikle erken tarihlerde bilet satın almak gerektiğinin altını çizen Ekinay “Enuygun.com’dan geçtiğimiz yıl içinde bulunan en ucuz uçak biletinin fiyatı, vergi ve hizmet bedeli hariç 1 TL oldu. Tabii bu çok özel bir kampanya fiyatıydı, ama yine de bu bile havayolu ulaşımının karayolundan bile çok daha cazip koşullar sunabildiğini gösteriyor. Özellikle yurt içi biletler artık çok uygun fiyatlı, ancak havayolu kampanyalarıyla yurt dışına da uygun fiyata bilet bulmak mümkün “dedi.

“Taksitli satışlara ilgi artıyor”

Peşin ve taksitli bilet satışlarıyla ilgili de bilgi veren Ekinay, "Biletler çoğunlukla peşin olarak satın alınıyor, ancak 9’a kadar taksit olanağı sunduğumuz için taksitli satışlara olan ilgi de giderek artıyor" diye konuştu.

“Kadınlar erkenci, erkekler son dakikacı”

Kadınlar ve erkeklerin uçak bileti satın alma alışkanlıklarının da farklı olduğunu dile getiren Ekinay, ”Kadınlar genel olarak biletlerini birkaç hafta veya ay öncesinden alıyor. Buna karşılık erkekler bilet alırken işi son dakikaya bırakıyor. Erkek yolcuların biletlerini genellikle uçuştan bir veya birkaç gün öncesinde aldıkları gözlemleniyor” şeklinde konuştu.

“Yurt içinde üç büyük şehre, yurt dışında Düsseldorf’a uçuluyor”

Yurt içinde ve dışında en çok uçulan güzergahlara bakıldığında yurt içinde İstanbul, Ankara ve İzmir ile Antalya, Adana, Trabzon ve Diyarbakır gibi rotalara, yurt dışında ise genellikle iş dünyasının tercihi olan Düsseldorf, Bakü ve Amsterdam’a yoğun ilgi olduğunun görüldüğünü aktaran Ekinay, “Almanya’nın bu denli ilgi görmesinin bir nedeni de burada yaşayan Türk yakınlarını ziyaret etmek isteyenlerin sayısının fazla olması'' dedi.

Gidiş-dönüş en kısa aralık 1 saat 45 dakika

Ekinay'ın açıklamasına göre Enuygun.com'dan satın alınan biletlerde gidiş ve dönüş uçuşları arasında en kısa aralık 1 saat 45 dakika oldu. Yani bir yolcu gittiği şehirden 1 saat 45 dakika sonra geri döndü.