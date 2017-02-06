Kadın girişimciler Gebze’de toplandı

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, önceki gün Gebze Ticaret Odası’nda bir araya gelerek Şubat ayı olağan toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıya Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler de katılarak kurul faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
YILDIRIM’A ZİYARET
Toplantı sonrasında Gebze Organize Sanayi Bölgesi ziyaret edildi. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vahit Yıldırım’a gerçekleştirilen ziyarette organize sanayi bölgesinin faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Ziyaret sonrasında organize sanayi bölgesi turu gerçekleştirildi.