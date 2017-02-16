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Kadın nasıl dövülür?

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Kadın nasıl dövülür?
CHP Milletvekili Hürriyet, Kütahya, Pamukkale ve son olarak Gaziantep Şahinbey Belediyesinin yeni evlenen çiftlere dağıttığı ve kadına şiddeti meşrulaştıran kitaplar hakkında hükümeti sert bir dille uyardı

Kütahya Belediyesi ile Denizli Pamukkale Belediyesinin yeni evlenen çiftlere dağıttığı ve kadına şiddeti meşrulaştıran kitaplara Gaziantep Şahinbey Belediyesi eklendi. Daha önce Kütahya’da ortaya çıkan kitap hakkında sert çıkışları olan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, bu sefer sert bir dille hükümeti uyardı.

 

KADINI BOŞAMADAN ÖNCE TAVSİYE EDİLEN İLAÇ, DÖVMEK

Mecliste konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, “‘Kadın nasıl dövülür?’, ‘Dövme evin içinde olur ve kimseye söylenmez’, ‘Azgın kadını boşamadan önce kocaya tavsiye edilen ilaç, korkutmak ve usulüne uygun dövmektir’, ‘Evdeki dergi ve gazeteler, medya ve futbol birer uyuşturucudur’, ‘Kadınlar tek başına taksiye binemez’. Bütün bunları kim söylüyor? Bakın, şu anda elimde göstermiş olduğum AKP'li Şahinbey Belediyesinin yeni evli çiftlere dağıttığı skandal kitaplardan bir tanesi”

 

UYUMAYIN!

Konuşmasına devam eden Hürriyet, “Kütahya ve Pamukkale Belediyelerinin skandal kitaplarını daha önce açıklamıştık Bu bir değil, iki değil, bu kitaplar kaçıncaya önümüze geliyor? Kütahya ve Pamukkale belediyelerinin dağıttığı ahlaksız kitaplarla ilgili daha gereği yapılmamışken yenilerinin ortaya çıkması büyük bir skandaldır. Sayın bakanlar ve Hükûmet, uyumayın, derhâl gereğini yapın. Bunlarla ilgili sorumluları mutlaka yargı önüne çıkartın. Aksi hâlde, kadına karşı şiddetten her bahsettiğinizde bu kitapları önünüze atacağımızı da bilmenizi istiyorum” dedi.

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