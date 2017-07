Kadına karşı şiddet Brüksel'de tartışılacak

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, kadına yönelik şiddete karşı Brüksel’de yapılacak olan toplantıya katılacak

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, kadına yönelik şiddete karşı Batı Balkan ülkelerinin temsilcileriyle birlikte çözüm önerileri üreteceklerini söyledi. Katırcıoğlu, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı gerçekleştirilecek ortaklıklar için Brüksel'de, Batı Balkan ülkelerinin temsilcilerinin de katılacağı bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

SORUNLAR TARTIŞILACAK

Toplantının önceliğinin, kadına yönelik şiddet konusunda ortaklıklar inşa etmek olduğunu vurgulayan Katırcıoğlu, şunları ifade etti: “AB ile BM Kadın Birimi, kadına karşı şiddetin sonlandırılması noktasında normların uygulanması ve bilinçlerin değiştirilmesi başlığı altında bölgesel bir program başlattı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıda kadına yönelik her türlü şiddetin sebepleri ve sonuçları tartışılacak ve atılması gereken adımlar belirlenecek. Ayrıca Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinden (CEDAW) İstanbul Sözleşmesine kadar kadına yönelik her türlü şiddet konusunda şimdiye kadar atılan adımlar ele alınacak."dedi.