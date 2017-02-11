Kadınlar nasıl dövülmeli?

M.Tanzer Ünal

Bu kaçıncı “resmi ilkellik”, saymadım…

Ay geçmiyor ki, bir belediyeden “çağdışılık” fışkırmasın.

Rastlantı mı bilmem, bu belediyelerin tümü de AKP’li.

Aynı kafa!

Aynı tutum!

Aynı bakış açısı!

Tornadan çıkmışlar mübarek.

Bir merkezden yönetiliyorlar.

Yemek tek bir yerde pişiriliyor, farklı yerlerde yeniyor.

Benzerlik bundan.

Aile saadeti için öneriler

Son “ilkellik fişeği” Gaziantep’ten atıldı.

Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi’nden…

Belediye, yeni evlenenlere nikâh törenlerinde bir kitap armağan ediyor.

Kitabın ismi, “Aile Saadeti”…

Kitapta “skandal ifadeler” yer alıyor.

Deniyor ki…

*Haddini aşmış kadını ıslah etmek için önce öğüt verilmeli.

*Ardından yataklar ayrılmalı.

*Yine sonuç alınmazsa usulüne uygun dövülmeli.

Dayağın da ayrıntıları anlatılıyor.

“Bu safhada kadını döverek cezalandırma çok hassas bir iştir. Bu, ağır bir hastaya yan tesiri çok olan bir ilacı vermeye benzer. Bu ilaç yerinde ve ayarında olmazsa, fayda yerine zarar verir.

Kadın nasıl dövülmeli?

Kitapta aynen şu ifadeler yer alıyor:

*Dayak sırasında sopa, demir gibi tehlikeli bir alet kullanılmayacak.

*Yüze, göze, kafaya, karın boşluğuna, edep yerlerine vurulmayacak.

*Hiçbir organ zedelenmeyecek, saç baş yolunmayacak.

*Kadına lanet okunup, küfürlü sözler söylenmeyecek.

Kadın evinden ne zaman çıkabilir?

Kitap, tek tek bunu da anlatıyor…

Kadının evinden dışarı çıkabileceği haller:

*Tedavi…

*Eğitim…

*Zaruri ihtiyaç durumları…

Kadın, bu haller hariç evinin dışına çıkmamalıdır.

AKP’nin kadınlara uygun gördüğü dünya bu mu?

Ben sanmıyorum.

Ben inanmak istemiyorum.

AKP’nin tamamının kadınlarımıza uygun gördüğü dünya böyle olamaz.

Ama her nedense, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı da bu gibi abuk sabukluklar karşısında ağzını açıp tek kelime söylemiyor.

Belediyelerin benzer kitaplar yayınlamasını yasaklamıyor…

İşte herkesi rahatsız eden nokta burası!

Eğer AKP’nin kadınlarımıza uygun gördüğü dünya bu ise, vah bu memleketin haline!

Eşme’deki o kaçak inşaat

Önceki gün Eşme’den bir bayan okurum aradı.

“Tanzer Bey, kusura bakmayın rahatsız ettim. Bir sorunumuz var, bu sorunu halletseniz halletseniz siz halledersiniz diye düşündüm. Yazılarınızı okuyorum her konuda çok hassassınız…”

“Nedir konu?”

“Eşme Alaplı Sokak’ta göl tarafında bir inşaat yapılıyor. Konut inşaatı… Gölün rekreasyon sınırları içinde. Ruhsatının olmadığını öğrendik. Aynı durumdaki diğer inşaatlar 10-15 gün önce yıkıldı, bu inşaata kimse dokunmuyor. Şu anda dördüncü katı çıkıyorlar. İnşaat sahibi ……..”

Telefon eden okurumun ve o kaçak inşaatın sahibinin ismi de bende saklı.

Okuruma konuyla yakından ilgileneceğimi, hem yazacağımı hem de durumu en yetkiliye aktaracağımı söyledim.

Telefonu kapatır kapatmaz Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i aradım.

Açmadı, Antalya’da toplantıdaymış biraz sonra döndü.

Bayan okurumun anlattıklarını aktardım.

“Hemen talimat veriyorum” dedi.

Sonucu bekliyoruz, gelince sizlerle paylaşacağım.

11 yaşındaki kızlar nasıl olurmuş, nasıl?

Doğrusunu isterseniz Dr.Cihan Aksoy’un o patavatsızlığına, arkasından NTV’deki “Canım Doktor” programına son verilmesine hiç üzülmedim.

Çok itici bir tipti, belki bana öyle geliyordu, seyirciyi “geri zekâlı” yerine koyup, ağzını burnunu eğerek kendini dinletmeye çalışıyordu.

Bana da onun programı başlar başlamaz kanalı değiştirmek kalıyordu.

İyi ki o patavatsızlığı yaptı, iyi ki NTV’den kovuldu.

Yaptığı patavatsızlığı, densizliği biliyorsunuz değil mi?

Doktor, çok ünlendi ya, Show TV’de “Zahide Yetiş’le” isimli sabah programına çıkıyor.

Zahide Yetiş, konuğu Dr.Cihan Aksoy’a, “Seyircimiz 11 yaşındaki kızının dizlerinden çıtırdama sesi geldiğini söylüyor. Ama hocam 11 yaşında kızım demişler de bizim de dizlerimizden çıtırtı geliyor zaman zaman… Neden?” diye soruyor.

Çok bilmiş doktor kendini dinletmek için espri yapacak ya, aynen şöyle cevap veriyor:

“11 yaşındaki kızlar çıtır olur, dizleri de çıtırdar. Siz de çıtırsınız demek…”

Bunu söyleyen doktor…

Verdiği cevaba bakın!

Arkadaş grubu içinde yapılan öylesine bir muhabbet değil bu.

Milyonlarca seyirci önünde söylenen “densiz” sözler.

Bir yerde iyi oldu, bizim antipatik doktor “çıtır” yolunda gitti.

İki cümle

“Pırlantadan alınmayan vergi kitaptan alınıyordu. Çünkü pırlanta alandan değil, kitap okuyanlardan korkuluyordu.” EMİLE ZOLA

Fatih Sultan Mehmet’in öğüdü

“İnsanlara; “Dinin ne, namazın var mı, oruç tutuyor musun?” gibi Allah’ın soracağı soruları sormayacaksınız. İnsanlara; “Aç mısın, ne ihtiyacın var, bir sorunun var mı?” gibi kulun kula soracağı sorular soracaksınız.” FATİH SULTAN MEHMET