Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kamuoyunun tepkisine neden olan Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı hakkında soruşturma başlattı.

Gölcük Müftüsü Yazıcı'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı "Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana..." paylaşımı büyük tepki çekmişti.

Kadınları teşhir ürününe benzeten müftüye soruşturma Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kamuoyunun tepkisine neden olan Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı hakkında soruşturma başlattı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla tepkilere neden olan paylaşımı yapan Gölcük Müftüsü Yazıcı hakkında soruşturma başlatıldı.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O PAYLAŞIM

Birçok kişi, bu imalı paylaşıma tepki göstermeye başlamıştı. Attığı mesajda başı açık kadınları hedef aldığı yorumları yapılan Yazıcı, tepkilerin giderek artması üzerine bu paylaşımını silmişti.